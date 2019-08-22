13 Сентября 2020
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Экономика В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

"Магнит вечерний" – продуктовый ритейлер запустит сеть алкомаркетов

Ритейлер "Магнит" собирается выйти на новый рынок – откроет сеть алкомаркетов под брендом "Магнит вечерний".
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Первый специализированный магазин под вывеской "Магнит вечерний" откроется в Самаре. В пресс-службе ритейлера уточнили, что площадь нового магазина составит 200 кв. м, ассортимент включает порядка 2,5 тыс. наименований. В компании рассказали, что протестируют формат отдельных магазинов по продаже алкоголя и по результатам эксперимента, который продлится три—шесть месяцев, будет принято решение о дальнейшем развитии, пишет "Коммерсант".

По данным Росстата за 2018 год, на алкоголь и табак пришлось 3% общих потребительских расходов россиян. В 2017 году процент был такой же.

Как следует из данных службы статистики, больше всего денег на покупку табака и алкоголя тратили жители Еврейской автономной области (6%, 5,8%), Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7%, 5,2%) и Новосибирской области (5,2%, 4,4%), передает РБК. Россияне, проживающие в Хакасии и Костромской области, потратили по 4,3% общих расходов.

Меньше всего в 2018 году, как и в предыдущем, на покупку табака и алкоголя тратили в Чечне (0,1%). В Ингушетии траты составили 0,3% от общих доходов, а в Карачаево-Черкесии — 1,2%. В Дагестане и Тамбовской области — по 1,4%.

Жители Москвы потратили на эту продукцию 3,4% общих расходов, а Санкт-Петербурга — 2,7%. В 2017 году траты москвичей составили 2,9%, а петербуржцев — 3%.

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"Магнит вечерний" – продуктовый ритейлер запустит сеть алкомаркетов

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Теги: магнит, сеть алкомаркетов, ритейлер



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