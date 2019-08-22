13 Сентября 2020
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Картонная фигура Алексея Сутормина (2019) | Фото: twitter.com/fcrk

"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста в "Зенит"

Казанский "Рубин" сообщил о продаже через аукцион картонной фигуры бывшего хавбека команды Алексея Сутормина.

Напомним, что 25-летний игрок перебрался в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня этого года. Но в Казани игрок задержался совсем ненадолго. Спустя всего несколько дней петербургский "Зенит" договорился о переходе полузащитника. Это был полноценный трансфер, оформленный между клубами.

В Казани сделали шуточную картонную фигуру футболиста, которая позже участвовала в презентации команды на сезон.

Накануне стало известно, что трансфер полузащитника обошёлся "Рубину" и "Зениту" всего в 50 тыс. руб. Портал "Бизнес Online" опубликовал скан письма за подписью генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова. Пострадали в первую очередь академии и клубы, воспитавшие футболиста - отчисления составили меньше 500 рублей.

Картонная фигура же была продана в итоге за 85 тыс. руб., что превысило стоимость трансфера самого футболиста.

В "Рубине" сообщили, что все вырученные средства "перечислят в качестве солидарных выплат тем, кому полагается".

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"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста в "Зенит"

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Теги: Алексей Сутормин, РПЛ, трансфер, сумма, Зенит, Рубин, скандал



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