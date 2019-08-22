"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста в "Зенит"

Казанский "Рубин" сообщил о продаже через аукцион картонной фигуры бывшего хавбека команды Алексея Сутормина.

Напомним, что 25-летний игрок перебрался в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня этого года. Но в Казани игрок задержался совсем ненадолго. Спустя всего несколько дней петербургский "Зенит" договорился о переходе полузащитника. Это был полноценный трансфер, оформленный между клубами.

В Казани сделали шуточную картонную фигуру футболиста, которая позже участвовала в презентации команды на сезон.

Накануне стало известно, что трансфер полузащитника обошёлся "Рубину" и "Зениту" всего в 50 тыс. руб. Портал "Бизнес Online" опубликовал скан письма за подписью генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова. Пострадали в первую очередь академии и клубы, воспитавшие футболиста - отчисления составили меньше 500 рублей.

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! 👌🏻



Ждём ваши предложения в реплаи! 💰



P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать 🙅🏻‍♂️ pic.twitter.com/knISQwZJPS — «Рубин» Казань (@fcrk) August 21, 2019

Картонная фигура же была продана в итоге за 85 тыс. руб., что превысило стоимость трансфера самого футболиста.

В "Рубине" сообщили, что все вырученные средства "перечислят в качестве солидарных выплат тем, кому полагается".