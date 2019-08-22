13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге возле Коляда-театра произошла массовая драка с участием актеров

В Екатеринбурге возле Коляда-театра произошел конфликт, завершившийся дракой. Полиция начала проверку.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, все случилось минувшей ночью: известно, что пострадали двое актеров театра, а также их знакомый. По словам одного из пострадавших, возле театра на них напала толпа и началась драка. В результате артисты получили травмы. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, соответствующие заявления поступили сегодня ночью в отдел полиции №1. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту.

"Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.

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В Екатеринбурге возле Коляда-театра произошла массовая драка с участием актеров

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Теги: Коляда-театр, драка, полиция



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