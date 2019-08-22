13 Сентября 2020
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Павел Мамаев, инстаграм, вылет сборной на Евро (2016) | Фото: scoopnest.com

У Мамаева новые проблемы с законом: обнаружился долг по оплате налогов почти на полмиллиона

У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.

В прошлом году суд вынес приказ о взыскании с Мамаева "недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог", пишет "Московский комсомолец".

По данным издания, спортсмен не оплачивал налоги в период с 2015 по 2016 год, в результате чего у него накопилась задолженность на сумму более 434 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве.

Кокорина приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима. Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор, но Московский городской суд оставил его без изменения.

В конце июня журналистка Ольга Скабеева, побывавшая в колонии у футболистов, сообщила, что Кокорин выйдет 7 декабря этого года, а Мамаев - на месяц раньше, 6 ноября.

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У Мамаева новые проблемы с законом: обнаружился долг по оплате налогов почти на полмиллиона

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Теги: павел мамаев, налоги, долг



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