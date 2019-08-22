Полный сюрреализм: в Петербурге "единороссы" снимают с выборов "единороссов"

Решением теризбиркома №23 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга были сняты с выборов (лишены регистрации) сразу пять кандидатов, баллотировавшихся на должности депутатов в Купчино. Все лишенные возможности дальнейшего участия в выборах – члены местной организации "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Регистрации по неизвестным причинам лишились глава муниципалитета Купчино Михаил Черепанов, его заместители Юрий Трудицын и Елена Фомина, Антон Лосев и Роман Денисенко. На сайте теризбиркома, так же как на сайте горизбиркома Санкт-Петербурга информации об этом пока нет.

При этом, как утверждают журналисты "Фонтанки", с требованием снять с выборов названных "единороссов" обратились в комиссию члены… петербургского отделения "ЕР". Причина – незаконная агитация главы Черепанова и его соратников в свою пользу.

Так или иначе, требования одних членов "партии власти" в отношении других были удовлетворены. В итоге на 20 мест в депутатском совете Купчино претендуют сейчас 15 "единороссов". По некоторым данным, столь странное решение могло стать отражением личного конфликта Михаила Черепанова, когда возглавлявшего в Питере "Молодую гвардию "Единой России" (МГЕР), и лидера "единороссов" в городе Вячеслава Макарова. Последний поспособствовал сначала удалению Черепанова с поста руководителя питерского МГЕР, а затем добился того, что молодой политик лишился и места в политсовете городской организации.

Выборы в муниципальные советы округов Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября, в этот же день петербуржцам предстоит выбрать губернатора города.