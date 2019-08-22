На Южном Урале 12-летняя девочка погибла от удара током

На Южном Урале 12-летняя девочка скончалась в больнице после удара током. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

ЧП произошло 21 августа в поселке Кисегачинский. Девочка гуляла с 6-летним братом после дождя на территории частного домовладения. Мальчик взял в руку провод заземления, который проходил по опоре. Его ударило электрическим разрядом.

Девочка пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.

Детей из зоны поражения вытащили родственники и доставили в больницу. Ночью от полученной травмы девочка скончалась. Мальчик находится в реанимационном отделении, ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.