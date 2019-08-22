13 Сентября 2020
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Самолет Аэрофлот (2018) | Фото: Аэрофлот

Больше субсидий: Сахалин собирается выделять "Аэрофлоту" 2,6 млрд рублей ежегодно

Бюджет Сахалинской области готов взять на себя субсидирование полетов на "большую землю" рейсами "Аэрофлота". На эти цели планируется выделать около 2,6 млрд руб. ежегодно, заявил врио губернатора региона Валерий Лимаренко. С 27 октября "Аэрофлот" возобновит полеты на остров.

"Предполагается, что в область компания будет летать по коммерческой стоимости, а до привычного относительно невысокого "плоского тарифа" его цену будут доводить с помощью региональных субсидий", - цитирует Лимаренко Sakhalin.info.

"Это серьезные деньги, но польза, я считаю, будет значительно больше", — объяснил чиновник решение.

Предполагается, что в зимний период на Сахалин из Москвы и обратно ежедневно будет совершаться по два рейса, а летом — три. Таким образом, подсчитал врио, провозная емкость направления вырастет приблизительно в полтора раза в теплое время, а в холода — даже в два.

Реализация проекта по транспортной доступности (один из "майских указов") в отдаленных районах России, мягко говоря, пробуксовывает. В начале июля этого года глава Минвостокразвития Александр Козлов жаловался: 28 маршрутов, на которые должны были быть выделены субсидии, так и не были запущены. "Я могу ответственно заявить, что до сих пор (поручение – прим. ред.) не выполнено теми ведомствами, которым это поручено. Жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск через Москву, или из Южно-Сахалинска через Хабаровск в Магадан. Региональные авиаперевозки позволят кратно увеличить внутренний туризм", - подчеркнул Козлов.

При этом в конце июля Росавиация отчиталась: рост объемов таких субсидируемых перевозок за первые шесть месяцев текущего года в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Так, по программе субсидирования региональных перевозок было перевезено 783,4 тыс. пассажиров, тогда как в прошлом году за те же первые полгода – только 262,6 тыс.

По программе субсидирования в целях доступности воздушных перевозок – 394,9 тыс. пассажиров (в прошлом году за тот же срок – 128,2 тыс.).

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Больше субсидий: Сахалин собирается выделять "Аэрофлоту" 2,6 млрд рублей ежегодно

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Теги: сахалин, субсидии, аэрофлот



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