Вертолет упал в реку в Вологодской области, погиб пилот

Пилот погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области.

ЧП произошло 21 августа на реке Суда возле деревни Сайволовская, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Легкомоторным двухместным вертолетом управлял пилот 1976 г.р. По неофициальным данным, погибший являлся исполнительным директором ООО "Череповецдорстрой", пишет Regnum.

Возбуждено уголовное дело.

В МЧС сообщили, что по данным диспетчера КДП аэропорта Череповца заявки на полеты вертолетом не поступало.

Напомним, ранее возле греческого острова Порос потерпел крушение гражданский вертолет, принадлежавший компании I fly, он летел в Афины из Галатаса. По предварительной версии, винты задели электролинию, из-за чего отказали приборы, вертолет упал в море. Погибли двое россиян-пассажиров – бизнесмен и меценат Михаил Абрамов и Павел Акулинин, а также греческий пилот Никос Каристинос.