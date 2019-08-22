Utair подала жалобу в ФАС на Росавиацию из-за распределения маршрутов "Трансаэро"

Авиакомпания "Utair" обратилась в ФАС России с просьбой проверить действия Росавиации, которые привели к тому, что заявки на доходные направления на Париж, Барселону, Рим и Милан обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" смогли подать только "Аэрофлот" и S7, сообщает "КоммертсантЪ".

Перевозчик требует повторить процедуру перераспределения авиамаршрутов и допустить к ней всех заинтересованных игроков. Как сообщает издание, со ссылкой на текст письма, у "Аэрофлота" допуски не были отозваны в установленном порядке. Отзыв или внесение изменений в условия допуска действующего перевозчика оформляется соответствующим приказом.

"Данное условие не было выполнено Росавиацией, что повлекло за собой разночтения в формулировке сроков действия временных допусков. В действиях сотрудников ведомства, ведущих подготовку к заседанию МВК, усматриваются признаки ограничения или полного устранения конкуренции на рынке",- говорится в тексте письма.

Как сообщало Накануне.RU, авиакомпания просила Минтранс отложить распределение, которое должно состояться 13 августа. В авиакомпании не знали, когда именно комиссия будет распределять маршруты, поэтому пропустили срок подачи заявок. В качестве альтернативы переносу распределения на осень перевозчик предлагал принять к рассмотрению его заявки, не поданные в Росавиацию в установленный срок с 1 по 7 июля. Однако авиакомпания получила отказ. В Министерстве транспорта РФ произошедшую ситуацию назвали "разгильдяйством и спекуляцией на неустойчивом финансовом положении".

Utair с конца прошлого года находится в сложной финансовой ситуации, дважды допустила дефолт по синдкредиту на 15,3 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с банками о реструктуризации. К компании поданы иски о банкротстве.

На распределение между перевозчиками выставлены направления из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан.