13 Сентября 2020
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фрукты магазин супермаркет витрина прилавок Гринвич Гипербола (2014) | Фото:Накануне.RU

Владельцы кредиток стали чаще покупать еду в рассрочку

Категория "супермаркеты" поднялась с пятого места на второе в рейтинге товаров, при покупке которых россияне используют кредитные карты с функцией рассрочки, таковы данные банка "Русский стандарт", на которые ссылается РБК. Больше в рассрочку берут только бытовую технику.
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Доля покупок в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, по итогам первого полугодия 2019 года составила 14% от общего числа товаров, купленных в рассрочку. В основном продукты в рассрочку приобретаются в крупных торговых сетях, говорится в исследовании кредитной организации.

В начале лета стало известно о новом продукте от X5 Retail Group и "БКС банка" – они собираются выпускать цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов "Перекресток".

С помощью этой карты покупатели смогут взять покупки в кредит с льготным периодом. Оформлять карты будут прямо в супермаркетах по паспорту и при одобрении кредитного лимита. При этом расплатиться виртуальной картой в других магазинах будет нельзя.

Интересно, что ритейлер надеется привлечь "покупателей с высоким кредитным рейтингом", пишет газета "Ведомости". На вопрос, зачем покупателям с высоким кредитным рейтингом покупать продукты в долг, представитель X5 ответил: "При снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)". Это, продолжает он, позволяет поддержать спрос на товары повседневного спроса.

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Владельцы кредиток стали чаще покупать еду в рассрочку

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Теги: кредитная карта, рассрочка, еда, супермаркет



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