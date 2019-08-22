В Тюмени в районе улиц Зелинского - Менделеева за миллиард построят школу

В Тюмени в районе улица Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева построят новую школу. Здание обойдется в миллиард, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает областное управление капстроительства. Начальная цена контракта – 1 млрд 44 млн руб., деньги дает региональный бюджет. Новая школа будет рассчитана на 1,2 тыс. учеников. После заключения контракта строители за 22 месяца должны будут возвести здание.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор заявил, что в Тюмени каждый год должна открываться новая школа. "Перед нами стоят амбициозные задачи по строительству и новых детских садов, чтобы выполнить указ президента, и новых школ, учитывая, что сейчас демографическая волна из детских садов поднимается в школы. Исходим из того, что в областной столице должна открываться одна школа каждый год", – сказал глава региона. До 2025 года запланировано строительство школ в районе улиц Зелинского – Менделеева, Ямской – Белинского, в микрорайонах Ямальский – 1 и Европейский, в жилых районах Мыс, Плеханово, Казарово и Лесобаза.