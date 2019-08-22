13 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, выборы 2019 (2019) | Фото: REUTERS/V. Ogirenko

Зеленский о возможном возвращении России в состав G8: сперва нужно "вернуть Крым"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное возвращение России в состав G8.
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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон уточнил свою позицию по формату G8 с участием России. По его словам, было бы "стратегической ошибкой" вернуться к старому формату, не разрешив кризис на Украине.

Как заявил Зеленский, все это будет возможно при условии "возвращения Крыма" Украине и прекращения военного конфликта в Донбассе. Он назвал перечисленные действия демонстрацией готовности РФ вернуться в "высокую дипломатию". Также президент упомянул в качестве одного из таких "важных шагов" освобождение украинских граждан из тюрем и СИЗО России, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не напрашивается участвовать в формате G8, а с интересом наблюдает за работой других форматов.

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Зеленский о возможном возвращении России в состав G8: сперва нужно "вернуть Крым"

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Теги: Зеленский, Крым, Украина, Россия



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