13 Сентября 2020
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Embraer E195-E2 E-Jets E2 (2019) | Фото:Embraer

Embraer представит на МАКС-2019 нового конкурента "Суперджета" и МС-21

Бразильская авиастроительная корпорация Embraer представит на МАКС-2019 новинку линейки узкофюзеляжных региональных самолетов E-Jet – модель Е195-Е2 в ставшей уже знаменитой раскраске Tech Lion. Борт только что завершил демонстрационное турне по Китаю, Японии и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"E195-E2, вмещающий в зависимости от конфигурации от 120 до 146 пассажиров, — самый вместительный из трех лайнеров семейства E-Jet E2. Таким образом, речь идет о другом сегменте рынка по сравнению с самолетами с менее чем 120 посадочными местами. Такие операторы, как Air Astana, довольны E2, поскольку они обеспечивают непревзойденную экономичность и эффективность, превосходную эксплуатационную гибкость, надежность и уникальный уровень комфорта для пассажиров. E195-E2 — самый эффективный узкофюзеляжный самолет на рынке — является идеальным воздушным судном как для создания и развития региональных хабов, так и в качестве дополнения для уже существующих авиапарков как бюджетных, так и магистральных перевозчиков. Экономическая эффективность этого самолета настолько высока, что он получил негласное название "Охотник за прибылью", и операторы региона уже проявляют к нему значительный интерес", - рассказал Мартин Холмс, вице-президент Embraer Commercial Aviation по Европе, России и Центральной Азии.

Embraer E195-E2 E-Jets E2|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Embraer

Самолет уже получит сертификаты бразильского, американского и европейского авиационных регуляторов и во второй половине 2019 года его эксплуатацию начнет бразильский перевозчик Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

E195-E2 несет большую полезную нагрузку и потребляет на 25,4% меньше топлива на место, чем самолет нынешнего поколения. Максимальная дальность полета при полной пассажирской загрузке составляет 4 815 км. Кроме того, салон E195-E2 позволил установить три дополнительных ряда кресел. Авиакомпании могут выбрать конфигурацию салона от 120 кресел в двухклассовой компоновке до 146 кресел в одноклассовой.

Embraer E195-E2 E-Jets E2|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Embraer

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Embraer представит на МАКС-2019 нового конкурента "Суперджета" и МС-21

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Теги: Embraer, E-Jet, Е195-Е2, региональный самолет



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