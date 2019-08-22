В Челябинске к рассмотрению дел в отношении регоператора ТКО привлекут Минприроды и Роспотребнадзор

Челябинское УФАС запросит мнение Минприроды России и регионального управления Роспотребнадзора по делам в отношении ООО "Центр коммунального сервиса", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, регоператора по обращению с ТКО подозревают в злоупотреблении доминирующим положением. В УФАС поступили жалобы от жителей из-за отказа "ЦКС" вывозить мусор, который образовался после уборки придомовой территории. Регоператор заявляет, что это не является ТКО. Однако в УФАС с этим мнением не согласны.

Кроме того, в УФАС поступило заявление из-за отказа регоператора вывозить отходы, складируемые в мусороприемных камерах и мусоропроводах. "ЦКС" считает, что это не площадки накопления ТКО. УФАС полагает, что регоператор не вправе отказываться от вывоза ТКО из контейнеров в мусоропроводах и мусороприемных камерах.

На заседании 20 августа мнение озвучили представители областного минтарифа, минэкологии, Росприроднадзора по Челябинской области, управления экологии и природопользования городской мэрии.

Рассмотрение дел назначено на 2 октября.