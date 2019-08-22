В Находке ввели режим ЧС из-за сильных осадков

Режим ЧС введен в Находке Приморского края после прошедшего ночью ливня.

Сильный дождь лил всю ночь, выпало более 50 мм осадков.

В городе сильно пострадал район, в котором находится торговый центр. Жилых домов в этой зоне нет, сообщает ТАСС.

Между тем, поднявшаяся в реке Лобога вода второй раз за неделю перекрыла трассу Владивосток - Находка.

В районе села Смоляниново возле обрушившегося два года назад автомобильного моста река снова перемывает временный проезд, сообщает Regnum. Проезд для легковых автомобилей закрыт.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье на 22 и 23 августа из-за сильных дождей. В некоторых частях региона возможны грозы и шквалистый ветер 15-20 м/с.

На прошлой неделе паводок, вызванный прохождением тайфуна "Кроса",отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Приморье.

Перед этим жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун. По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидается подтопление территорий, местами - затопление домов.