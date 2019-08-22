"Отыграться будет сложно". "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче плей-офф ЛЧ
Греческий "Олимпиакос" на своём поле разгромил "Краснодар" в матче плей-офф Лиги чемпионов UEFA. Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе греческой команды отличились Мигель Герреро (30-я минута), Лазарь Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89).
Главный тренер российской команды Сергей Матвеев после матча отметил, что отыграться после такого крупного проигрыша будет сложно.
Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.
Катастрофой оборачивается второй тайм для «горожан» в Пирее. В итоге крупно уступаем грекам. Ответный матч через неделю дома.#ОлимпиакосКраснодар – 4:0 pic.twitter.com/5Abl0r5uAk— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 21, 2019