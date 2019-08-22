"Отыграться будет сложно". "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче плей-офф ЛЧ

Греческий "Олимпиакос" на своём поле разгромил "Краснодар" в матче плей-офф Лиги чемпионов UEFA. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе греческой команды отличились Мигель Герреро (30-я минута), Лазарь Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89).

Главный тренер российской команды Сергей Матвеев после матча отметил, что отыграться после такого крупного проигрыша будет сложно.

Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.