Из-за льгот для "Роснефти" Минфин может повысить налоги всем нефтяникам

Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль после выдачи льгот для Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Льготы просил предоставить глава "Роснефти" Игорь Сечин, его компания разрабатывает северную часть участка, "Газпром нефть" - южную. Налоговые вычеты принципиально одобрены, общая их стоимость порядка 60 млрд руб. в год, сообщает "Коммерсант". В десятилетнем периоде бюджет потеряет 600 млрд руб.

Для компенсации Минфин рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (побочный продукт нефтедобычи). Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ собеседники издания не называют.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин до конца года ввел мораторий на новые преференции нефтяникам. Он поручил Правительству РФ завершить инвентаризацию нефтяных запасов на предмет экономической эффективности их освоения.