На Среднем Урале "пьяный Шумахер" повредил 10 автомобилей

В уральском городе Березовский ищут свидетелей и виновника ДТП, в котором пострадало несколько автомобилей. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все произошло минувшей ночью на улице Гагарина, 16. По словам одного из подписчиков, пострадало 10 машин.

"Жильцы говорят, что не знают, как это произошло, но подозревают, что машины потерпевших стали жертвой "пьяного Шумахера", - рассказал он.

Лихач скрылся. Сейчас его ищут по всему Березовскому и в пределах Старопышмынска.

Обращались ли владельцы пострадавших авто в полицию, пока неизвестно.