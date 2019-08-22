13 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

В США предложили включить "все новое оружие России" в СНВ-3

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

По его словам, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы "иметь дело с США", сообщает Regnum.

"Россия, вероятно, имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы. Это плохо", - сказал Эспер в интервью Fox News.

Ранее США усомнились в возможности продлить СНВ-3 после взрыва под Северодвинском. Разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление договора, заявили в Белом доме.

Действующий договор СНВ-3 остается в силе до февраля 2021 года ранее глава России заявлял, что страна не будет продлевать его, если в этом нет заинтересованности.

В июне лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили начать министрам иностранных дел консультации по СНВ-3. Отметим, главы дипведомств уже обсуждали пролонгацию договора.

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В США предложили включить "все новое оружие России" в СНВ-3

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Теги: сша, снв-3, россия



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