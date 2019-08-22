Туман парализовал работу тюменского аэропорта "Рощино"

Тюменская аэрогавань "Рощино" не принимает и не выпускает самолеты из-за сильного тумана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

"Всего задержаны четыре регулярных рейса на вылет и шесть – на прилёт. Из чартеров один самолет позже улетит в Анталию, другой с опозданием прибудет из болгарского Бургаса. Но это связно не только с погодой", - уточнили в пресс-службе.

Самолеты, которые не смогли прибыть в Тюмень, принял соседний Екатеринбург. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта "Кольцово" Андрей Клименских рассказал Накануне.RU, что в столице Урала приземлились лайнеры, летевшие в Тюмень из Москвы (три), Санкт-Петербурга (один) и Энфиды (Тунис, один).