13 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
Северречфлот, теплоход (2018) | Фото: Корабел.ру

В Санкт-Петербурге утром в четверг загорелся теплоход "Петр Чайковский"

Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" ликвидировали пожарные в Санкт-Петербурге. Теплоход находится на Соляном причале на Октябрьской набережной (Невский район).

"На теплоходе "Пётр Чайковский" на первой палубе в каюте механика происходило горение обстановки на площади 13 кв. метров", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

В 06:10 мск пожар был ликвидирован.

"Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили в МЧС. По неподтвержденным данным telegram-канала Mash на Мойке, имеется жертва – мужчина, якобы, отравился угарным газом и умер.

Также сообщается об эвакуации более двух сотен человек, в том числе с соседнего судна "Сергей Дягилев".

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 10 единиц техники и 50 человек личного состава.

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В Санкт-Петербурге утром в четверг загорелся теплоход "Петр Чайковский"

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Теги: теплоход, пожар, санкт-петербург



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