Россия отправила в космос антропоморфного робота – "Союз" с Федором стартовал к МКС

С космодрома Байконур (стартовый комплекс площадки №31) в 6:30 мск 22 августа успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Соз МС-14", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

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Напомним, на борту "Союза" находится человекоподобный робот Федор (он же андроид-бот Skybot F-850), предназначенный для помощи космонавтам на борту МКС, в том числе - для работ в открытом космосе.

"После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Сближение корабля "Союз МС-14" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля с Международной космической станцией. Его стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 мск.

Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа.