Россия отправила в космос антропоморфного робота – "Союз" с Федором стартовал к МКС

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Россия отправила в космос антропоморфного робота – "Союз" с Федором стартовал к МКС

С космодрома Байконур (стартовый комплекс площадки №31) в 6:30 мск 22 августа успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Соз МС-14", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.
Читайте также:

Напомним, на борту "Союза" находится человекоподобный робот Федор (он же андроид-бот Skybot F-850), предназначенный для помощи космонавтам на борту МКС, в том числе - для работ в открытом космосе.

"После отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами приступили к управлению его полётом", - говорится в сообщении Роскосмоса.

ÐœÐ°Ð³Ð½Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¾Ñ€ÑÐºÐ¸Ðµ ÐºÐ¾Ð½ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ñ€Ð¾Ð±Ð¾Ñ‚ Ð¤ÐµÐ´Ð¾Ñ€|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:

Сближение корабля "Союз МС-14" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова. Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля с Международной космической станцией. Его стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 мск.

Корабль доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия отправила в космос антропоморфного робота – "Союз" с Федором стартовал к МКС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: робот федор, мкс, роскосмос, союз, космодром байконур



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2019 08:55 Мск Что-то пошло не так: "Союз" с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
Ранее 23.08.2019 14:35 Мск "Как смартфон отличается от дискового телефона". Уральская система управления космическими кораблями прошла испытания
Ранее 22.08.2019 13:12 Мск Систему управления стартовавшей сегодня ракеты-носителя "Союз-2.1а" разработали на екатеринбургском НПО

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2019 14:54 Мск Робот Федор берет с собой на МКС Марусю

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети