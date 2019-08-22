Политологи дали прогноз на губернаторские выборы

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) 22 августа представит прогноз выборов губернаторов и законодательных собраний 8 сентября.

Согласно предположениям экспертов, в четырех регионах может возникнуть угроза вторых туров, среди таковых — Алтай, Астраханская, Вологодская область и Волгоградская области.

Политолог Ростислав Туровский считает, что перспективы вторых туров зависят от того, в каких регионах избиратели преодолеют апатию и обеспечат протестную явку, сообщает "Коммерсант".

8 сентября в единый день голосования в России пройдут 16 губернаторских кампаний, предстоит доизбрать депутатов Госдумы в четырех субъектах, также будут проходить десятки кампаний по выборам депутатов в региональные/местные представительные органы власти.