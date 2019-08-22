Жительница Екатеринбурга "продавала" доли в самовольно возведенных жилых домах

В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, которая признана виновной в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с февраля 2012 года по июнь 2016 года подсудимая, являясь начальником риэлтерского отдела ООО "Центр недвижимости "Уральская крепость", а затем ЖСК "Народный", вместе со своим сыном (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), путем обмана похитила у 84 граждан 97,3 млн руб.

Преступления были совершены под предлогом реализации долей в возводимых многоквартирных жилых домах. Сын мошенницы купил в собственность земельные участки в Орджоникидзевском, Кировском, Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа, предназначенной исключительно для индивидуального жилого строительства.

В марте 2012 года Максимовы начали самовольно возводить многоквартирные дома и разместили рекламу о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах. Спустя год строительство домов было прекращено, обещанные жилые помещения потерпевшим не переданы, а деньги не возвращены. После этого судебными органами было принято решение о сносе самовольных построек.

Ленинский районный суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.