13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

На Среднем Урале хирург отправится под суд за смерть ребенка

В Алапаевске завершено следствие в отношении врача-хирурга, которая обвиняется в смерти ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, проведён комплекс следственных действий, допрошен медицинский персонал, проведены необходимые экспертизы.

Так, экспертиза выявила дефект оказания медицинской помощи в виде несвоевременного проведения операции и поставила прямую причинную связь между этим дефектом и наступлением смерти.

Детскому хирургу предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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На Среднем Урале хирург отправится под суд за смерть ребенка

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Теги: врач, ребенок, медицина



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