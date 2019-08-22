На Среднем Урале хирург отправится под суд за смерть ребенка

В Алапаевске завершено следствие в отношении врача-хирурга, которая обвиняется в смерти ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, проведён комплекс следственных действий, допрошен медицинский персонал, проведены необходимые экспертизы.

Так, экспертиза выявила дефект оказания медицинской помощи в виде несвоевременного проведения операции и поставила прямую причинную связь между этим дефектом и наступлением смерти.

Детскому хирургу предъявлено обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".