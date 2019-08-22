В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона

Международная платежная система Mastercard готовит нововведение, согласно которому, в России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.

Как говорят источники в банковском секторе, компания разместила всю информацию об этой услуге в стратегических планах, а также приступила к обсуждению идеи с финансовыми учреждениями.

Предполагается, что переводы будут осуществляться при помощи сервиса Mastercard Hub, в котором хранятся все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету.

Сервис будет доступен владельцам карт Mastercard, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что Банк России обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей с мессенджером "Серафим". Об этом сообщили источники из IT и банковского бизнеса, знающие о проекте от его участников. Тема "СБП и мессенджеры" заявлена в программе организуемого Центробанком форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи.

Напомним, срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России.