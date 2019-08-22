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Экономика В России
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

В России вторую неделю фиксируется дефляция

С 13 по 19 августа потребительские цены в России снизились на 0,1%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели. Наиболее заметно подешевела плодоовощная продукция — в среднем на 3,9%. Так, помидоры стали дешевле на 8,7%, картофель и морковь — на 6,6%. Репчетый лук снизился в цене на 6,3%.

При этом подорожали куриные яйца - на 1,2%, говядина, мясо кур, консервы мясные, сыры и хлеб из пшеничной муки — на 0,2%.

Напомним, первая дефляция была зафиксирована с 23 по 29 июля, когда цены снизились на 0,1%. Это была первая за два года недельная дефляция. Последняя была зафиксирована в сентябре 2017 года.

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В России вторую неделю фиксируется дефляция

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Теги: дефляция, цены



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