Трамп считает некрасивым отказ Дании продавать Гренландию

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен отказался от возможной сделки по продаже Гренландии.

"Это был некрасивый способ сделать это", - заявил глава государства. По словам главы Белого дома, Фредриксен поступила "неприятно", когда назвала его планы купить Гренландию "абсурдом". Как считает Трамп, премьер могла бы просто ответить отрицательно на его предложение, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, администрации президента США Дональда Трампа готова была предложить Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.

Кроме того, США единовременно выплатили бы Копенгагену крупный бонус. Сумму единовременной большой выплаты источники не назвали, но отметили, что она могла бы "простимулировать интерес Дании".

Ранее сообщалось, что Трамп вернулся к идее президента Гарри Трумэна, и также собирался купить самый большой остров в мире, входящий в состав Дании. Трумэн предлагал властям Дании $100 млн, однако получил от них отказ.