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поиски обезьяны (2017) | Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В лесу Нижегородской области найдена пропавшая девочка

Пропавшую в лесу в Нижегородской области девочку пяти лет обнаружили живой.

Ребенка нашли спустя трое суток. Девочка ушла из дома в деревне Степановка 18 августа. После этого было заведено уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В масштабных поисках были задействованы около тысячи человек: следователи, полицейские, военные, волонтеры и спасатели. Также были задействованы беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения и вертолёты.

Ребенка нашли 21 августа - девочка отозвалась на голос. В настоящее время она госпитализирована - ребенок находится в истощенном состоянии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 13 августа в Омской области в лесу потерялся 3-летний мальчик. Он вместе с семьей приехал в лес, взрослые собирали ягоды.

Малыша оставили в машине одного на 15 минут, отец не заблокировал центральный замок транспортного средства. Вернувшись к автомобилю, взрослые увидели, что мальчика внутри нет. Около трех часов они искали Колю самостоятельно, после чего обратились за помощью к полицейским.

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В лесу Нижегородской области найдена пропавшая девочка

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Теги: поиски, ребенок



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Ранее 19.08.2019 11:35 Мск В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка - могла уйти в лес

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