13 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
скорая помощь (2016) | Фото: Накануне.ru

На трассе "Иртыш" произошло смертельное ДТП

21 августа на 310 км автодороги "Иртыш" произошла автоавария, в которой погибли люди.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Курганской области, там столкнулись два автомобиля. Водитель "Киа Рио" 1960 года рождения двигался в направлении Кургана и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Киа Спортейдж", которым управлял водитель 1951 года рождения.

В результате ДТП погибли два пассажира "Киа Рио": мальчик 2010 года рождения и женщина 1957 года рождения, а также пассажирка автомобиля "Киа Спортейдж" 1960 года рождения. Все они располагались на заднем пассажирском сиденье своих автомобилей.

(2019)|Фото: ГИБДД Курганской области

Водитель "Киа Рио" и пассажирка "Киа Спортейдж" 1957 года рождения получили травмы и были госпитализированы. Девочка 2015 года рождения, находящаяся в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье "Киа Рио" в аварии не пострадала. Еще один пассажир "Киа Рио", подросток 2004 года рождения, находящийся на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности, был госпитализирован.

Водитель "Киа Спортейдж" 1951 не пострадал.

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На трассе "Иртыш" произошло смертельное ДТП

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Теги: ДТП, авария, дети



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