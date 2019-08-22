Макрон: возвращение РФ в G8 - признак слабости "семерки"

Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил свою позицию по вопросу возвращения к формату G8 с участием России.

По словам главы государства, было бы стратегической ошибкой вернуться к старому формату, не разрешив кризис на Украине. Как уточнил Макрон, приглашение РФ без всяких условий может быть воспринято как признак слабости G7. При этом в перспективе он допустил возвращение Москвы к международному клубу.

Похожего мнения придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, говорить о возвращении к формату G8 можно лишь после значительного прогресса в выполнении минских договоренностей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что приглашать РФ преждевременно, учитывая события на Украине, а также отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РБК.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что экс-президент США Барак Обама хотел исключить РФ из "Большой восьмерки", потому что российский лидер Владимир Путин его "переиграл".

"Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия входит в G8. Он захотел, чтобы Россию исключили, потому что Путин его переиграл", — сказал президент США

Также он заявил, что гораздо уместнее было бы видеть РФ в составе "Большой восьмерки", отметив, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку "многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России".

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не напрашивается обратно участвовать в формате G8, а с интересом наблюдает за работой других форматов. По словам Рябкова, Россия сейчас проявляет интерес к другим форматам, "а формат "восьмерки" был не всегда продуктивен, нам гораздо интереснее работать в БРИКС и в "двадцатке", передает РИА Новости.