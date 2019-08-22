Путин сообщил о планах после своего президентства

Президент России Владимир Путин сообщил, что пока рано говорить о том, в каком статусе он будет находиться, когда в 2024 году истекут его полномочия как главы государства.

"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинистё, сообщает РБК.

Согласно Конституции России, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

Согласно опросу "Левада-центра", 38% россиян не хотят, чтобы Путин оставался на своем посту после 2024 года. Будут рады, если он останется президентом на очередной срок, 54% опрошенных.

В июле Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года. "Впереди еще пять лет напряженной работы", - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что трудно прогнозировать что-либо в условиях стремительных изменений в мире.

Недавно Путин сообщил, что уже с первого срока работы на посту главы государства размышлял о преемнике. Но, по его словам, в конечном итоге решение должен принять российский народ.

Год назад президент ответил на вопрос о том, объявлен ли "конкурс" на преемника среди губернаторов.

Напомним, Путин избрался президентом на четвертый срок, который составит шесть лет, в марте 2018 года. Политологи в связи с этим обсуждают "проблему-2024" и не исключают, что глава государства отработает срок полномочий не полностью и передаст власть преемнику.