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Происшествия Дальневосточный ФО
Падение штукатурки в детском саду Благовещенска (2019) | Фото: youtube.com/Альфа ТВ

После обрушения штукатурки в детсаду Благовещенска проверят все образовательные учреждения региона

Все образовательные учреждения Амурской области будут проверены на наличие скрытых дефектов.

Такое решение принято после обрушение штукатурки в одном из детских садов Благовещенска. Как заявил губернатор Василий Орлов, в отношении дошкольного учреждения, где случилось обрушение, необходимо провести служебное расследование.

Известно, что капитальный ремонт в детском саду проводился только косметический. Министр образования области Светлана Яковлева сообщила, что инцидент мог быть связан с сыростью в помещении из-за продолжительных дождей. Однако обследование не выявило явных деформаций и влажных участков на потолке, сообщает "Интерфакс".

Напомним, дети пострадали в результате падения штукатурки в игровой комнате детского сада №5. Медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. Сейчас один ребенок находится дома, второй – в медицинском учреждении. Мама еще одного ребенка от госпитализации отказалась.

Ранее произошло обрушение потолка в детском саду №87 в Перми. Свидетелями произошедшего стали родители, поскольку в тот день в детском саду проходил день открытых дверей. Чудом никто не пострадал.

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После обрушения штукатурки в детсаду Благовещенска проверят все образовательные учреждения региона

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Теги: детсад, дети, обрушение



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Ранее 21.08.2019 11:27 Мск В детсаду Благовещенска на детей обрушилась штукатурка

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