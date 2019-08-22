13 Сентября 2020
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Политика Москва
КоммерсантЪ, twitter, любовь соболь (2019) | Фото:КоммерсантЪ, twitter

Соболь воспользуется лояльностью законов РФ к матерям, чтобы избежать тюрьмы за призывы к массовым беспорядкам

По информации СМИ, юрист «ФБК» Любовь Соболь находится «в положении». Существует мнение, что недопущенная до выборов в Мосгордуму кандидатка сознательно забеременела в период начала агитации, чтобы избежать уголовного преследования за призывы к незаконным митингам.

«Независимые» кандидаты, в числе которых и Любовь Соболь, не были допущены до выборов из-за большого количества поддельных подписей. Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие участники незаконных акций из команды Навального уже получили административные аресты. Избежать их удалось только Любови Соболь, вовремя вспомнившей про свою малолетнюю дочь.

Беременность для Соболь – это, по факту, страховка от тюрьмы. Административных арестов оппозиционерка избегала благодаря малолетней дочери, а «положение» позволит ей безнаказанно толкать людей на незаконные протесты.

скрин, ук рф,отсрочка отбытия наказания(2019)|Фото:скрин, ук рф

Это далеко не новая схема, показавшая свою эффективность. Бывший менеджер ЮКОСа Светлана Бахмина, обвинявшаяся в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму около 18 млрд рублей, также ушла от тюрьмы благодаря беременности. В 2006 она была приговорена к 7 годам тюрьмы. Бахминой несколько раз отказывали в УДО, однако после одного из продолжительных свиданий с мужем она забеременела в тюрьме и ее отпустили досрочно в 2009.

бахмина, ходорковский, коллаж(2019)|Фото:ФАН

Елена Пестрикова, создавшая крупную финансовую пирамиду в 2006, была фигурантом дела на 170 потерпевших. Однако уголовного преследования удалось избежать благодаря беременности. В 2009, дело было закрыто из-за срока давности. Примечательно то, что женщине было 43 года, и у нее уже росли трое детей.

В 2009 году в Иркутске Анна Шавенкова сбила двух женщин на пешеходном переходе. Одна из потерпевших скончалась на месте, а вторая стала инвалидом. Во время судебного процесса обвиняемая забеременела. Суд постановил отложить исполнение наказания на 14 лет — до достижения 14-летнего возраста сыном подсудимой.

Схема с малолетней дочерью пока работала без перебоев, позволив Соболь отделаться штрафами на сумму в 930 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП РФ.

Нарушения закона Любовью Соболь это не только административные штрафы, но и подделка подписей избирателей. Подобные дела грозят женщине уголовной ответственностью и реальным сроком. Удобная беременность в будущем позволит ей манипулировать общественным мнением, безнаказанно подталкивая людей к участию в нелегальных акциях и беспорядках. Это может стать простым способом радикализовать протест.

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Соболь воспользуется лояльностью законов РФ к матерям, чтобы избежать тюрьмы за призывы к массовым беспорядкам

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Теги: любовь соболь, отсрочка наказания, беременность, фбк, навальный, выборы в мосгордуму



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