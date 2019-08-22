В Москве представили секретные отчеты дипломатов Латвии 1939-40 годов

Историки представили впервые опубликованные отчеты дипломатических служб стран Балтии в начале Второй мировой войны. Книга "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939–1940" содержит секретные документы, раскрывающие малоизвестный пласт отношений Советского Союза и Прибалтики, и опровергают убеждения, ставшие догмой для стран Восточной Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

23 августа 1939 г. в Москве главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии поставили свои подписи под советско-германским Договором о ненападении и секретным дополнительным протоколом. Сегодня в Прибалтике считают, что именно это событие на долгие десятилетия положило конец независимости прибалтийских республик. Сборник документов "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939–1940", подготовленный Институтом российской истории РАН и фондом "Историческая память" при поддержке Российской ассоциации прибалтийских исследований, позволяет понять, так ли это было на самом деле.

Вышедший накануне 80-летия заключения договора о ненападении сборник секретных документов – настоящее научное событие, ведь документы министерства иностранных дел Латвии ранее никогда в научный оборот не вводились. В сборнике нет ни одного документа советского происхождения, заметил один из составителей книги, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

"Все документы публикуются впервые и касаются периода 1939-40 гг., наиболее важного и судьбоносного для всего Прибалтийского региона. Ранее эти документы никому не были известны. С познавательной точки зрения они интересны нам тем, что позволяют взглянуть на события тех лет глазами латвийских дипломатов и сравнить этот взгляд с современным историко-политическими нарративами, распространенными в прибалтийских странах", - рассказал Александр Дюков на сегодняшней пресс-конференции.

Собранные в книге документы опровергают расхожее в современной Прибалтике убеждение о том, что заключенный в 1939 г. договор о взаимопомощи с СССР был "многоходовкой", направленной на присоединение этих стран к Советскому Союзу, отметил историк.

"Если мы посмотрим документы из книги, высказывания латвийских дипломатов, то увидим, что договор о взаимопомощи рассматривался как вполне законный. Многое свидетельствует о том, что СССР действительно старался соблюдать положения договора вплоть до того, что осенью 1939 г. литовских коммунистов, которые обращались в советские воинские части на территории Прибалтики, арестовывали и передавали литовской полиции, говоря, что это ваши подрывные элементы, а мы в ваши дела не вмешиваемся", - рассказал Александр Дюков.

Между тем, массовую аудиторию содержание сборника может не увлечь: они не найдут в нем сенсаций, добавил заместитель директора Института российской истории РАН Сергей Журавлев.

"Сенсаций нет, но есть мелкие детали, которые позволяют специалисту понять причинно-следственную связь того, почему СССР поступал так, а не иначе, и как учитывалась многополярность нашей внешней политики разными странами. Все эти мельчайшие детали очень важны", - пояснил историк.

Книга, описывающая латвийский взгляд на происходившее накануне Второй мировой войны, поможет "прижучить" оппонентов из Прибалтики, до сих пор обвиняющих Россию в лишении их стран независимости, считает Журавлев.

Так, например, книга обнажает реальные отношения между странами Балтии: не такими уж "джентльменскими" они были, заявил эксперт.

"Когда дело доходило до серьезных вещей, здесь уже было не до джентльменских соглашений, каждый выживал в одиночку. На определенном этапе [страны Балтии] перестали делиться друг с другом информацией. Когда эстонцы получили информацию о том, что подписан пакт Молотова-Риббентропа, то не поделились этой информацией с другими балтийскими государствами", - сообщил историк.

Обсуждение последствий договора 1939 г. - круглогодичная политическая повестка Эстонии, Латвии и Литвы, подчеркнул президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

"Каждый день любое событие, от дорожного ремонта до перелета нашего министра обороны из Санкт-Петербурга в Калининград, обсуждается в контексте договора 1939 г. Министры и президенты прибалтийских стран, выступая по вопросам международной политики, считают нормой обращаться к событиям августа 1939 г. Но, что касается способности к дискуссии наших соседей по этой теме, увы, они не очень велики. Сегодня им трудно отойти от линейного восприятия событий 1939-40 гг., и любая дискуссия в этом направлении воспринимается как покушение на государственность и территориальную целостность государств", - отметил историк.

Руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей упомянул нелицеприятные цитаты прибалтийских политиков в адрес СССР, содержащиеся в "Вынужденном альянсе".

"Например, посол Латвии Коциньш позволяет себе жонглировать таким мемом, как "русская вошь в прибалтийской шубе". На сегодняшний день этот концепт активно воспроизводится ультранационалистическими политиками Латвии. Активно жонглировал подобной фразой министр общественных дел Латвии в 1934-40 гг. Берзиньш", - рассказал Симиндей.