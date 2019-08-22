От генеральной уборки Арктики - к ее освоению: на Харасавэе завершилась большая экоэкспедиция

На Ямале завершилась очередная крупная экологическая экспедиция. Полтора месяца экоактивисты приводили в порядок территорию западного полуострова Ямала - Харасавэйского месторождения, передает корреспондент Накануне.RU.

Харасавэй - поселок, расположившийся на 72 параллели, играющий особую роль в судьбе полуострова Ямал и в развитии газовой отрасли всей страны. Свое название он получил от мыса Харасавэй, что в переводе с ненецкого означает "извилистая река".

Месторождение было открыто в 1974 году скважиной №1 "Главтюменьгеологии". Поселок заложили геологи Карской экспедиции. Спустя два года на Харасавэй был направлен пионерский строительный десант Всесоюзного промышленного объединения "Комигазпром". Здесь стали появляться жилые дома, корпуса цехов и дороги. После распада Советского Союза жизнь на Харасавэе постепенно затихает: в конце 90-х годов было принято решение закрыть поселок. Людей перевезли на Большую землю.

Годы спустя Харасавэйское месторождение охватила новая волна освоения. И немалую роль в этом играет экологическое оздоровление территории.

Сейчас поселок представляет собой отталкивающее зрелище: обветшалые здания, свалки отходов. По предварительным данным, накопленный ущерб составляет порядка 25 тыс. т стройматериалов, металлолома и бытового мусора. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром" Алексей Миллер договорились об объединении усилий на большом фронте работ для освоения территории. Проведение мероприятий по очистке газоконденсатного месторождения осуществляется в соответствии с распоряжением правительства автономного округа "Об организации мероприятий по очистке захламленных территорий поселка Харасавэй Ямальского района ЯНАО".

Начались экологические экспедиции на Харасавэй. Очистить поселок от мусора экоактивисты Российского центра освоения Арктики, бойцы студотряда "Хаерако" и трудовой экодружины Росцентра планируют за три года.

Командир строительного отряда "Хаерако" Василий Худи в беседе с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что собирается и дальше принимать участие в экологических экспедициях.

"Вернулись вчера утром. Итоги работы отряда оцениваю положительно. Никаких трудностей во время уборки не было, все было отлично. Принять участие в экспедиции меня побудило желание убрать мусор на родной земле", - сообщил Василий Худи.

По информации компании "Газпром добыча Надым", во время "генеральной уборки" Харасавэя было демонтировано порядка 70% зданий и сооружений, оставшихся от Карской экспедиции.

"Заботы по утилизации отходов, строительного мусора и вывоз металлолома возложены на региональные хозяйства. Большой объем работ проведен строителями - снесено порядка 30 временных зданий и сооружений. Компания "Газпром добыча Надым" взяла на себя обязательства по зачистке района аэропорта и промышленной площадки, что составляет порядка 40 зданий и сооружений временного и капитального строительства. Этим летом площадь будет зачищена, земля благоустроена и рекультивирована", - сообщили в пресс-службе компании.

Строительный мусор и отходы от сноса зданий складируются на специальных временных площадках. Мусор древесного и органического происхождения утилизируется на месте с помощью приобретенной Росцентром мобильной инсинераторной установки. Металлолом вывезут на баржах и переработают за пределами месторождения.

В дочерней компании "Газпрома" сообщили, что нефтяники стремятся обеспечить высокий уровень промышленной безопасности и сохранить уникальную арктическую природу.

Харасавэйское месторождение характеризуется сложными геокриологическими условиями, в том числе большой толщиной слоя вечной мерзлоты и высокой засоленностью грунта, что осложняет создание промышленных объектов. Чтобы исключить риски оттаивания мерзлоты, предполагается широко использовать парожидкостные охлаждающие установки. Кроме того, при добыче газа предусмотрено использование теплоизолированных насосно-компрессорных и обсадных труб в конструкции скважин. Замкнутые системы водоснабжения позволят избежать загрязнения почвы и водоемов. Линейные коммуникации месторождения будут оборудованы специальными переходами для свободного перемещения стад оленей и миграции диких животных.

Официальный старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения президент России Владимир Путин дал в режиме телемоста в марте 2019 г.

Тогда с Бованенково выдвинулась первая автоколонна со строительной и вспомогательной техникой. Всего в работах по обустройству месторождения будет задействовано около 5,5 тыс. инженеров и строителей, 1764 единицы техники. В 2019 г. планируется отсыпка дорог и площадок для производственных объектов. В июне 2020 г. компания намерена начать бурение эксплуатационных скважин.

В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнули, что Харасавэйское месторождение является важным для региона проектом.

"Харасавэйское и Бованенковское месторождения являются ресурсной базой для магистрального газопровода Бованенково-Ухта. Для транспортировки добытого на Харасавэйском месторождении газа будет построен газопровод-подключение протяженностью около 100 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему газоснабжения России. Уже ведутся работы для расширения мощностей Северного газотранспортного коридора", - пояснили в департаменте.

По информации ведомства, по состоянию на 1 января 2019 г. на балансе Харасавэйского месторождения числятся извлекаемые запасы газа - 2031,728 млрд м3, конденсата - 88,976 тыс. т. По размеру запасов газа относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м (по сумме категорий С1 и С2).

По информации пресс-службы "Газпром добыча Надым", на месторождении будет построена установка комплексной подготовки газа, дожимная компрессорная станция, более 200 эксплуатационных газовых скважин, а также транспортная и энергетическая инфраструктура. Зимой для завоза материалов и оборудования на месторождение будет использоваться железная дорога "Обская - Бованенково", летом - доставка грузов будет осуществляться с помощью морского и речного транспорта. Для транспортировки добытого на Харасавэе газа будет построен газопровод протяженностью 106 км до Бованенковского месторождения.

Харасавейское месторождение включено в систему Северного морского пути (СМП). В апреле этого года президент России Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия будет наращивать перевозки по СМП. Он поручил увеличить грузоперевозки по этому морскому маршруту до 80 млн т к 2025 г.

Первые кубометры газа с побережья Карского моря поступят в единую систему газоснабжения уже в 2023 г., а в 2025 г. запланирован выход на проектный уровень добычи - 32 млрд кубометров. В перспективе "Газпром" займется освоением глубоко расположенных неоком-юрских залежей. Скважины для разработки морской части месторождения будут буриться с берега. Отметим, что уникальность проекта также состоит в том, что Харасавэй может стать первым месторождением, для добычи газа на котором будет применяться только отечественное оборудование. Ранее об этом говорил Алексей Миллер.

Проект выгоден Ямалу с точки зрения экономического развития. В ближайшие годы к работе планируется привлечь 5,5 тыс. специалистов. Гендиректор "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников подчеркнул, что при освоении месторождения, приоритет в трудоустройстве будет предоставлен жителям Надымского района. По его словам, наиболее востребованными специальностями являются: ИТ персонал, специализирующийся на автоматизации производственных процессов, эксплуатации объектов ДК комплекса; высококвалифицированные рабочие по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, наладке и обслуживанию дорожно-строительной техники и грузоподъемных механизмов.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркивает, что работы на месторождении хватит на десятилетия, этот проект будет обеспечивать занятость, карьерный рост и зарплаты жителей Ямала.