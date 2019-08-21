Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

Президент России Владимир Путин во время сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы, если страну не хотят там видеть,сообщает РБК.

При этом глава государства напомнил, что если Россия покинет Совет Европы, то ее граждане лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в ЕСПЧ. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", - приводит издание слова президента.