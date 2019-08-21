Владимир Путин сравнил прошедшие в Москве митинги с протестами в других странах

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, заявил, что массовые протесты в других странах имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что московские протестные акции не являются чем-то уникальным для мира и Европы в частности. Глава государства подчеркнул, что власть внимательно наблюдает за событиями подобного рода во многих европейских столицах, и отметил, что митинги в Европе, которые проходят "тоже под политическими лозунгами" носят гораздо более масштабный характер, а события "имеют достаточно тяжелые последствия" для участвующих в этих манифестациях.

Путин добавил, что речь идет и о тысячах раненых манифестантов, и о значительном числе погибших, и о тысячах пострадавших правоохранителей. При этом российский лидер подчеркнул, что "Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан".

События в Москве глава государства связал с обострением ситуации во время предвыборной борьбы. Также Путин напомнил, что недопущенные до выборов кандидаты нарушили закон: не предоставили списки поддерживающих их избирателей.

"Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души - люди, которые давно умерли, но их подписи стоят в этих листах. Это не ошибка, это фальсификация", - прокомментировал президент. Он также добавил, что такие кандидаты могут защитить свои права через суд и отметил, что как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца. Также Владимир Путин отметил, что у граждан есть право выразить свою позицию на митингах, но на санкционированных. На несогласованные акции правоохранители реагируют соответствующим образом.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.