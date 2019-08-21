Заблокированный в уральской шахте "Русала" рабочий погиб

Рабочий, заблокированный в результате обрушения породы на шахте "Русала" "Ново-кальинская" в Североуральске погиб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Аварийно-спасательные работы были завершены в 20.30 по местному времени. Сейчас тело погибшего горняка поднимают на поверхность горноспасатели.

Напомним, обрушение породы произошло на глубине 1240 метров. Эвакуация смены не потребовалась. Работы были приостановлены на одном участке.