Более 80% жителей Украины считают себя патриотами

83% жителей Украины считают себя патриотами, свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг". Этот результат держится примерно на одинаковом уровне последние 10 лет и почти не различается по регионам.

Также зафиксировано увеличение числа тех, кто сегодня поддержал бы повторное провозглашение незалежности - 82%. Семь лет назад таких было 62%.

На вопрос о самоидентификации (можно было выбирать до трех вариантов) 65% опрошенных упомянули "гражданина Украины", и этот ответ абсолютно лидирует. Интересно, что по сравнению с 2014 годом с 4% до 8% выросло число тех, кто считает себя советским человеком. В 2014 году оно резко упало с 10% до 4%.

Также характерно, что ответ "европеец" наиболее популярен у богатых, а "гражданин мира" - у молодых респондентов.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году опрос показал, что праздники, связанные с периодом независимости, являются наименее почитаемыми у населения Украины.

Но наиболее интересно на фоне поддержки независимости то, что только 15% верят в реальную независимость Украины, а 75% считают, что страна находится под внешним управлением. Также примечательно, что около 80% украинцев, по разным опросам, считают, что страна движется в неверном направлении, а 80% украинских выпускников не видят своего будущего на Украине. Если учесть, что около 9 млн украинцев постоянно работают за рубежом, а из страны каждую минуту в среднем уезжают два человека на заработки, то феномен украинского патриотизма представляет интерес для исследований.