Челябинск закупил 66 автобусов на газомоторном топливе

Челябинск закупил 66 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Уже в начале сентября новый общественный транспорт начнет курсировать по маршрутам города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Вопрос рассматривался на комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре городской думы. Как рассказали в управлении транспорта администрации города, Челябинск закупил 66 современных автобусов на экологическом газомоторном топливе. Поставщики – ЛиАЗ и ВАЗ.

Уже в начале сентября новый транспорт поступит в город и начнет курсировать по основным магистралям города. Высвободившиеся автобусы будут перераспределены по другим маршрутным линиям.