12 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
автобусы, транспорт, лиаз, общественный транспорт (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Челябинск закупил 66 автобусов на газомоторном топливе

Челябинск закупил 66 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Уже в начале сентября новый общественный транспорт начнет курсировать по маршрутам города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Вопрос рассматривался на комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре городской думы. Как рассказали в управлении транспорта администрации города, Челябинск закупил 66 современных автобусов на экологическом газомоторном топливе. Поставщики – ЛиАЗ и ВАЗ.

Уже в начале сентября новый транспорт поступит в город и начнет курсировать по основным магистралям города. Высвободившиеся автобусы будут перераспределены по другим маршрутным линиям.

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Челябинск закупил 66 автобусов на газомоторном топливе

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Теги: автобусы, общественный транспорт, экология,



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