В Екатеринбурге ФСБ задержала бывшего силовика и действующего полицейского?

В Екатеринбурге сотрудники областного УФСБ задержали двух граждан, возможно, имеющих либо имевших отношение к силовым структурам.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на свои источники, по неподтвержденной информации, одним из задержанных является бывший старший оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД по Первоуральску Марат Адиуллин (сейчас - индивидуальный предприниматель), успевший за последние четыре месяца заключить 10 госконтрактов. По данным издания, задержание касается дела, датированного 2017 годом, когда Адиуллин еще числился сотрудником органов внутренних дел, но официального подтверждения данной информации нет.

Фамилия другого задержанного – некто Молоков. Издание пишет, что ранее сотрудник с аналогичной фамилией якобы проходил службу в ОБЭП ОВД Первоуральска, а совсем недавно перевелся в аналогичное подразделение в Екатеринбург. По неофициальным сведениям, задержание проходило в рамках уголовного дела по статье 290 УК РФ ("Получение взятки).

В силовых ведомствах ситуацию пока не комментируют.