12 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

Власти Прикамья упростили выдачу пособий многодетным семьям

С 1 января в Пермском крае изменится подход к выдаче пособий для многодетных семей: они будут выдаваться семьям, доход которых равен двум прожиточным минимумам и менее. Порог нуждаемости будет пересчитан в ближайшее время по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании правительства. По словам губернатора, в 2019 году только треть многодетных семей получили выплаты на третьего и последующего ребенка, при этом средства из краевого и федерального бюджетов были предусмотрены в полном объеме.

Министр соцразвития Павел Фокин отметил, что на 1 августа из более чем 4 тыс. семей, зарегистрировавших рождение третьего и последующих детей, выплаты назначены только 1,7 тыс. Основной причиной, по его словам, является несоответствие уровня дохода: семьи не проходят порог, необходимый для получения пособия. Сейчас он составляет один прожиточный минимум на одного члена семьи

"Уже вышел указ Президента РФ Владимира Путина, согласно которому будет принят норматив в размере двух прожиточных минимумов. Он вступает в силу с 1 января 2020 года", - отметил министр.

Глава региона поручил профильным министерствам оперативно пересчитать порог выплат для всех семей, которые подпадают под новую норму, и своевременно проинформировать их о новом пороге для получении пособия.

Размер пособия многодетным семьям не изменился: он рассчитывается исходя из данных второго квартала 2018 года и составляет 10 289 рублей. Выплачивается пособие третьему и последующим детям, родившимся в 2019 году, сообщили в Министерстве социального развития Пермского края.

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Власти Прикамья упростили выдачу пособий многодетным семьям

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Теги: пособия, многодетные, максим решетников



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