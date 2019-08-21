12 Сентября 2020
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пилотаж (2019) | Фото:vk.com/firstflight|Аэроклуб Первый полет

На МАКС-2019 покажут новые элементы высшего пилотажа

Пилотажная группа "Первый полет" собирается удивить посетителей авиасалона МАКС-2019.

"В рамках летной программы на авиасалоне МАКС наша пилотажная группа покажет уже известные фигуры высшего пилотажа и новые, которые мы специально готовили для демонстрации на МАКС", - отмечает Роман Овчинников, президент Федерации самолетного спорта Москвы.

Кроме того, спортсмены нарисуют в небе разные образы дымом: сердце, корону. Ирина Маркова выступит соло на самолете Як-54 и продемонстрирует публике сложнейшие фигуры высшего пилотажа. В программе также будут известные фигуры Колокол, Штопор, сложные вращения в разных комбинациях, сообщает "Авиапорт".

Пилотажная группа "Первый полет" - единственная в России профессиональная группа на поршневых самолетах. В составе группы - действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу. Каждый год пилоты группы совершенствуют и подтверждают свой высокий уровень летного мастерства. На протяжении 10 лет "Первый полет" остается сильнейшей по профессиональному уровню летного мастерства, безопасности полетов и зрелищности элементов программы.

В состав группы традиционно входят 7 пилотов. Авиапарк "Первого полета" состоит из самолетов Як-52, Як-54, Як-18Т, Sportstar и Piper PA-23-250.

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На МАКС-2019 покажут новые элементы высшего пилотажа

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Теги: макс-2019, высший пилотаж, пилотажная группа



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