На МАКС-2019 покажут новые элементы высшего пилотажа

Пилотажная группа "Первый полет" собирается удивить посетителей авиасалона МАКС-2019.

"В рамках летной программы на авиасалоне МАКС наша пилотажная группа покажет уже известные фигуры высшего пилотажа и новые, которые мы специально готовили для демонстрации на МАКС", - отмечает Роман Овчинников, президент Федерации самолетного спорта Москвы.

Кроме того, спортсмены нарисуют в небе разные образы дымом: сердце, корону. Ирина Маркова выступит соло на самолете Як-54 и продемонстрирует публике сложнейшие фигуры высшего пилотажа. В программе также будут известные фигуры Колокол, Штопор, сложные вращения в разных комбинациях, сообщает "Авиапорт".

Пилотажная группа "Первый полет" - единственная в России профессиональная группа на поршневых самолетах. В составе группы - действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу. Каждый год пилоты группы совершенствуют и подтверждают свой высокий уровень летного мастерства. На протяжении 10 лет "Первый полет" остается сильнейшей по профессиональному уровню летного мастерства, безопасности полетов и зрелищности элементов программы.

В состав группы традиционно входят 7 пилотов. Авиапарк "Первого полета" состоит из самолетов Як-52, Як-54, Як-18Т, Sportstar и Piper PA-23-250.