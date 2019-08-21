12 Сентября 2020
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Александр Высокинский, схема метрополитена (2019) | Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Александр Высокинский: Строительство новой ветки метро - абсолютно реальный и достижимый проект

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел пресс-тур, посвященный развитию городского метрополитена. Как передает корреспондент Накануне.RU, маршрут был максимально приближен к предполагаемой трассировке второй линии подземки.
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Это дало возможность провести эксперимент и засечь время движения автобуса между проектируемой станцией метро "Металлургическая" и "Площадь 1905 года": по поверхности оно составило 19 минут, что почти в три раза превышает срок, который потребовался бы при передвижении на метро. Что касается второй и третьей линии метро, в мэрии пояснили, что к проектированию специалисты готовы приступить уже сегодня.

Александр Высокинский в метро(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Вторая линия метро в Екатеринбурге(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Метрополитен Екатеринбурга(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Напомним, ранее на официальном портале Екатеринбурга состоялось открытое голосование, по итогам которого наибольшее количество горожан (96%) положительно относятся к планам властей, оценив проект как "жизненно необходимый".

схема метрополитена Екатеринбурга(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Вторая линия метро в Екатеринбурге(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Метрополитен Екатеринбурга, площадь 1905 года(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

И результаты этого среза общественного мнения отражают не некую абстрактную тягу екатеринбуржцев к "столичности", а реальные потребности города, который недавно чествовал миллиардного пассажира подземки. Тогда глава отметил, что администрация продолжает активную работу по развитию линий метрополитена.

"В настоящее время ведутся проектные разработки, мы рассчитываем, что в ближайшие 10-15 лет население Екатеринбурга достигнет 2 млн человек, поэтому развитие транспортной инфраструктуры является важным направлением", - сказал тогда Высокинский.

Сегодня он подчеркнул, что строительство новой ветки - это абсолютно реальный и достижимый проект, активная реализация которого уже началась.

"Цель на этот год - закончить этапы проектирования, чтобы можно было определять проект как основание для финансирования. Без проекта с нами о деньгах никто по серьезному не будет. Здесь нужно отдать должное и Николаю Николаевичу Цуканову (полпред УрФО, - прим.), и Евгению Владимировичу Куйвашеву (губернатор Свердловской области, - прим.) - они активно занимаются этим проектом. Но мы, как город, должны показать серьезность намерений", - заявил Александр Высокинский.

Андрей Панаиотиди, Екатерина Куземка, Александр Высокинский(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Пресс-тур мэрии Екатеринбурга, посвящённый развитию городского метрополитена(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

Пресс-тур мэрии, посвящённый развитию городского метрополитена(2019)|Фото: екатеринбург.рф, Федор Серков

"Основная цель на 2019 год – закончить этап проектирования второй ветки метрополитена, на которое в муниципальном бюджете предусмотрено 250 миллионов рублей. Только лишь на собственные средства город построить такой масштабный объект не в состоянии, многое будет зависеть от софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Но, прежде чем делать заявку на эти средства, муниципалитету необходимо провести предпроектные проработки. Лишь затем можно будет обсуждать с федеральным руководством объемы строительства подземки", – пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что на развитие городского метро выделено более 350 млн руб. Эти деньги дает именно муниципальный бюджет. Однако без областной и федеральной помощи будет не обойтись. С активной работой Александра Высокинского, выходца из команды губернатора, у экспертов и общественности появилась надежда, что для развития подземки удастся консолидировать усилия на разных уровнях. Екатеринбург не только показывает серьезность намерений, но и уже предпринимает необходимые на этом этапе шаги. Поэтому благодаря усилиям и настойчивости главы Александра Высокинского есть большая вероятность, что город все-таки обретет вторую линию метро. А затем, возможно, и третью.

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Александр Высокинский: Строительство новой ветки метро - абсолютно реальный и достижимый проект

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Теги: Высокинский, метро, строительство, Екатеринбург



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