Колледжи Зауралья будут готовить специалистов под нужды Курганской области

В Курганской области будут пересмотрены специальности, на которые учат подростков в техникумах и колледжах региона. Эти специальности перепрофилируют под нужды Зауралья, чтобы выпускники были востребованы на рынке, а их работа приносила пользу для социально-экономического положения дел в области.

Задачу по инвентаризации реестра сузовских специальностей поставил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

Глава региона отметил, что к процессу инвентаризации необходимо подключить работодателей.

"Давайте еще раз посмотрим перечень специальностей, количество специалистов, вынесем это на обсуждение тех, кто является заказчиком. Мы должны провести донастройку нашей образовательной системы на текущие потребности нашей экономики и социальной сферы, а также постараться спрогнозировать, какие специалисты нам потребуются через несколько лет", - отметил Шумков.

Врио губернатора добавил, что в регионе нужно разработать специальную программу, которая позволит детям-сиротам к 18 годам обучиться востребованной профессии.