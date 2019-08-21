12 Сентября 2020
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министр транспорта Пермского края Николай Уханов (2017) | Фото: Накануне.RU

Строительство обхода Чусового стало дороже на 500 миллионов

Стоимость работ на обходе Чусового возросла еще на 500 млн руб. Об этом сегодня сообщил министр транспорта Прикамья Николай Уханов во время заседания краевого правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Корректировка сметы произошла из-за оползневого склона, о котором стало известно уже во время строительства.

Для того, чтобы обеспечить безопасность движения там обустроят дополнительные технологические проезды для техники, проведут работы по стабилизации откосов, поверхностному отбору воды и ее перехвату.

Напомним, строительство обхода завершится до конца 2019 года. Общая стоимость строительства ранее оценивали в 2,77 млрд руб., из них 838,8 млн руб. из федерального бюджета.

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Строительство обхода Чусового стало дороже на 500 миллионов

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Теги: Обход чусового, строительство, Николай Уханов



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