СМИ назвали сумму, которую Трамп готов был предложить Дании за Гренландию

Администрации президента США Дональда Трампа готова была предложить Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.

Кроме того, США единовременно выплатили бы Копенгагену крупный бонус. Сумму единовременной большой выплаты источники не назвали, но отметили, что она могла бы "простимулировать интерес Дании".

Ранее сообщалось, что Трамп вернулся к идее президента Гарри Трумэна, и также собирался купить самый большой остров в мире, входящий в состав Дании. Трумэн предлагал властям Дании $100 млн, однако получил от них отказ.

Оценку стоимости полуострова сделал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов. Он считает, что Дональду Трампу придется заплатить за Гренландию до $10 трлн.

Напомним, Штаты в 1867 году купили российскую Аляску, за $7,2 млн.

Как заявил ведущий советник главы Белого дома по экономике Лоуренс Кадлоу, "Гренландия - стратегическое место. И у них много ценных минералов". В Гренландии есть запасы золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, разведка и добыча которых будет возможна по мере таяния льдов.