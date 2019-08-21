12 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
Уральские авиалинии Airbus A320neo ангар (2019) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" получат более 10 миллионов рублей на санаторные путевки для своих сотрудников

Авиакомпания "Уральские авиалинии" поучит в этом году более 10 млн руб. из Фонда социального страхования РФ на санаторно-курортное лечение своих сотрудников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского регионального отделения ФССР.

"В результате "Уральские авиалинии" смогут приобрести 187 путевок в санатории. На рассмотрении в Фонде социального страхования РФ также в настоящее время находятся документы на возмещение средств по оздоровлению 50 работников авиакомпании предпенсионного возраста", - рассказали в пресс-службе ведомства. Там отметили, что возмещение средств "осуществляется в рамках финансового обеспечения предупредительных мер от производственного травматизма и профессиональных заболеваний".

Вполне вероятно, что одними из получателей путевок станут члены экипажа Airbus A321, успешно посадившего самолет с отказавшими двигателями в поле в Подмосковье. На борту находилось 226 пассажиров – все они остались живы.

В "Уральских авиалиниях" Накануне.RU сообщили, что сейчас весь экипаж героического рейса находится в отпуске.

Ранее стало известно, что на время расследования экипаж был отстранен от полетов и вернутся к ним сможет через несколько недель.

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"Уральские авиалинии" получат более 10 миллионов рублей на санаторные путевки для своих сотрудников

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Теги: уральские авиалинии, санаторно-курортное лечение, путевки



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