Жительница Екатеринбурга несколько месяцев отказывается пускать газовиков в квартиру: дело дошло до суда

Суд обязал жительницу Екатеринбурга пустить газовиков на проверку в свою квартиру. Однако она по-прежнему не открывает двери.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", в марте 2019 года в пятиэтажке на Черноярской, 6 проходила плановая проверка газового оборудования, а о приходе специалистов жителей уведомили заранее. Во время техобслуживания была проведена контрольная опрессовка газопровода, которая показала, что где-то имеется утечка. Чтобы ее обнаружить и устранить, требовалось обследовать оборудование в каждой квартире, но в одну газовиков не пустили.

Во избежание аварийной ситуации был отключен стояк, к которому подведена недоступная и, как оказалось, опасная квартира. Позже на связь с ее жительницей выходили сотрудники "Екатеринбурггаза" и управляющей компании, но она до сих пор отказывается пускать специалистов к себе домой.

Управляющая компания обратилась в суд с иском к нарушительнице об обеспечении доступа в жилое помещение для проведения проверки газового оборудования. В итоге суд встал на сторону УК.

Сегодня, 21 августа, судебные приставы в присутствии газовиков и представителей компании пытались исполнить решение суда, но дверь им никто не открыл. Как отметили в "Екатеринбурггазе", завтра попытку повторят, а если она не увенчается успехом, то будет поставлен вопрос о принудительном вскрытии квартиры.